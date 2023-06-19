بلينكن: لا ندعم استقلال تايوان.. وليس من مصلحتنا تفكيك العلاقات مع الصين

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أن زيارته لبكين تهدف إلى إزالة أى سوء فهم بين الطرفين، مشددا على ضرورة تعزيز التواصل الدبلوماسى على أعلى مستوى بين البلدين.





وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفى فى ختام زيارته إلى بكين، إنه تحدث عن أنشطة كوريا الشمالية "المستفزة"، وعن مسجونين أمريكيين وضمان عودتهم سالمين، معربا عن استعداد بلاده للتعاون مع الصين لتعزيز المصالح.

وأضاف بلينكن، أن الصين تلعب دورا مهما فى تخفيف مشكلات الأمن الغذائى، لذلك علينا أن نعمل على إيقاف ارتفاع أسعار السلع الغذائية فى العالم.

وفيما يخص العلاقات بين البلدين، قال بلينكن، لقد ناقشنا ملف الرحلات المباشرة بين الولايات المتحدة والصين، ونأخذ المسار الأفضل فى العلاقات بينهما، فليس من مصلحتنا تفكيك العلاقات الصينية الأمريكية.

وعن الأزمة التايوانية، قال بلينكن، نحن لا ندعم استقلال تايوان ونتوقع حلا سلميا لهذه القضية، مؤكدا التزام بلاده بسياسة الصين الواحدة وباتفاقية تايوان.

كما أعرب عن ترحيبه باقتراحات بكين من أجل إحلال سلام دائم فى أوكرانيا، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

واختتم حديثه، بأن الصين تسعى لتوسيع دول البريكس، مشيرا إلى أن هناك 20 دولة تحاول الانضمام، وأكد "نحن مع حرية الدول فى التجمع والتعاون".