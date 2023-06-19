العالم اليوم - انطلاق مؤتمر الاستجابة الإنسانية لدعم السودان في جنيف

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 05:21 مساءً - أنطلق، يوم الاثنين، في جنيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لدعم السودان الذي يشهد حربا منذ أكثر من شهرين بين الجيش وقوات الدعم السريع، سقط خلالها مئات القتلى والألاف الجرحى.

وتسبب القتال الدائر في العاصمة السودانية منذ 15 أبريل ثم انتقلت شرارته إلى كردفان ودارفور، في لجوء مئات الآلاف إلى دول الجوار.

وفيما يلي أبرز ما جاء خلال المؤتمر المنعقد في جنيف:

أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس:

الشعب السوداني ودول الجوار يتحملون عبء الأزمة الإنسانية.

يجب إعادة الحكم المدني في السودان.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان:

السعودية تؤكد استمرار مساعي المملكة لحل الأزمة السودانية سلميا.

يجب حماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة بالسودان.

وزير الخارجية المصري سامح شكري:

الأمن في السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

القاهرة ستواصل جهودها لحل الأزمة السودانية والعودة للحوار.

الصراع في السودان ينذر بكارثة إنسانية يدفع ثمنها الشعب السوداني ودول الجوار.

رئيس الوزراء القطري:

ليس هناك حل عسكري للأزمة السودانية.

يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى السودان بدون تمييز.

قطر تتعهد بتقديم مبلغ 50 مليون دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية في السودان.

وزير الشؤون الخارجية الألماني: