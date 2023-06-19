العالم اليوم - فيديو.. سقوط طائرة عسكرية أردنية في عمّان

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. سقوط طائرة عسكرية أردنية في عمّان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 05:21 مساءً - سقطت طائرة مروحية عسكرية أردنية (هيلكوبتر) في أرض مفتوحة بقرية رجا إحدى قرى أبو نصير في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الاثنين.

وأظهر مقطع فيديو مصور الطائرة أثناء سقوطها وارتطامها بالأرض، في حين لم يتبين بعد أسباب سقوطها.

إخلاء المصابين

وكانت المروحية تحمل على متنها (طيارين) تعرضا للإصابة جراء سقوط المروحية، وتم اسعافهم بشكل فوري من قبل كوادر الدفاع المدني الأردني إلى مستشفى المدينة الطبية التابع للقوات المسلحة.

وتداول الأردنيون مقاطع فيديو للحظة سقوط الطائرة ولحظات إخلاء المصابين وسط تجمهر كبير من أهالي المنطقة.

بيان الجيش

من جهته، صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة دون حدوث إصابات في المدنيين.

وبين المصدر أنه نتج عنه تحطم الطائرة وإصابة طياريها اللذين تم إخلائهما إلى مدينة الحسين الطبية وحالتهما العامة متوسطة.

وتهيب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بالمواطنين عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.