تلويح بالنووى.. تطورات الحرب الروسية الأوكرانية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى ضوء تطورات الأوضاع بساحة المعركة، أعلنت الحكومة الكندية عزمها تسليم أوكرانيا آلاف البنادق الهجومية وأكثر من مليون طلقة، كذلك الأمر بالنسبة للولايات المتحدة والتى قدمت 205 ملايين دولار مساعدات لكييف. من جانبه، هدد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووى، إذ قال إن روسيا لديها أسلحة نووية أكثر من حلف شمال الأطلسى، مؤكدا أن بلاده يمكنها تدمير كييف إذا أرادت، ولكن فى نفس الوقت أوضح أن موسكو لن تغلق الباب أمام الحل الدبلوماسى والمفاوضات.

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