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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 19 يونيو 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الأحد، اكتمال وصول جميع حجاج الأردن إلى المدينة المنورة، فيما فُوج حجاج آخرون إلى مكة المكرمة.

وأشار الخلايلة : إلى تفويج قرابة 20 حافلة تضم حجاج الأردن إلى مكة المكرمة، ويوم الاثنين سيكتمل تفويج جميع الحجاج إلى مكة المكرمة.

وأوضح أن جميع الحجاج الأردنيين وصلوا إلى المدينة المنورة وهم بخير وصحة وسلامة، وتحدث عن "رضا كبير عن الفنادق التي يسكن فيها الحجاج في المدينة المنورة" ، وفق المملكة .

وأشار إلى تفقد المساكن ووجبات الطعام والفنادق يوم الجمعة، وهي قريبة جدا وعلى مسافة أمتار من الحرم، وكذلك رضا عن وجبات الطعام المقدمة.

وقال، إن حاجا أُصيب بكسر في ساقه، وأجريت متابعة لحالته في المستشفى في المدينة المنورة. وأوضح أن البعثات الإدارية موجودة في المدينة المنورة وكذلك البعثة الطبية، ويتابعون أوضاع الحجاج لحل أي مشكلة.