نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الحبس لمن يقطع الاشارة حمراء في الأردن على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 19 يونيو 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2023م.

ومن بين هذه التعديلات ، تعديل على مخالفة قطع الإشارة الحمراء، إذ أصبحت المخالفة الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة ماليَّة تتراوح من (200) إلى (300) دينار، وفي حال التِّكرار خلال العام تتضاعف العقوبة.