الحبس لمن يقطع الاشارة حمراء في الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 19 يونيو 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2023م.
ومن بين هذه التعديلات ، تعديل على مخالفة قطع الإشارة الحمراء، إذ أصبحت المخالفة الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة ماليَّة تتراوح من (200) إلى (300) دينار، وفي حال التِّكرار خلال العام تتضاعف العقوبة.
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