أبوالغيط يستقبل نائب رئيس مجلس السيادة السودانى

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن نائب رئيس مجلس السيادة السودانى اطلع الأمين العام على مستجدات الوضع الجارى فى السودان بما فى ذلك الوضع الميدانى، والتحديات التى تواجهها القوات المسلحة السودانية فى استعادة الأمن والسيطرة داخل العاصمة الخرطوم، فضلاً عن الوضع الانسانى الكارثى الذى نتج عن الاقتتال الدائر.

وأوضح المتحدث أن عقار، أشار في حديثه إلى تعثر المبادرات الدولية والإقليمية فى التوصل إلى تسوية للنزاع، موضحا ضرورة تناسق العمل الدولى والإقليمى بما يحافظ على سلامة واستقرار ووحدة السودان بعيدا عن التجاذبات والتنافس.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن نائب رئيس مجلس السيادة السودانى، أكد فى هذا الإطار على أهمية الدور الذى تضطلع به الجامعة العربية فى هذا الخصوص والحاجة للدعم العربى للمؤسسات الشرعية فى البلاد.

وأكد المتحدث، أن الأمين العام حرص خلال اللقاء على التزام الجامعة العربية بالعمل على استقرار السودان وسلامة أراضيه والحفاظ على مقدارت الشعب السودانى وحماية مؤسساته، واستعدادها لتقديم جميع أشكال الدعم لتحقيق أمن واستقرار السودان.

وذكر أن أبو الغيط، شدد على ضرورة تضافر العمل الدولي والمبادرات الدولية للعمل لمصلحة السودان وشعبه، بالتعاون والتنسيق مع حكومة جمهورية السودان.

كما أكد الأمين العام، أهمية العمل على التوصل لترتيبات تتيح التعامل مع الوضع الإنسانى المتدهور فى المناطق التى تشهد اشتباكات مسلحة من خلال الهدن التى يتم الاتفاق عليها خلال اجتماعات جدة.

ودعا فى ضوء ذلك إلى ضرورة العمل الجاد على تحقيق مزيد من التناغم فيما بين هذه المبادرات وذلك، مضيفا أن الجامعة العربية ستعرض أفكارا فى هذا الشأن على الجهات المختلفة.