الاردن حولت مستحقات ألفي عامل مصري (خروج بلا عودة) في 2023

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 19 يونيو 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- استفاد نحو ألفي عامل مصري غادر الأردن نهائيا من إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية منذ بداية العام.
وقد حولت مؤسسة الضمان الاجتماعي عبر 22 دفعة مستحقات 1904 عاملا مصريا ممن غادروا الأردن نهائياً إلى حساباتهم.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في تموز من عام 2021 على إجراءات من شأنها تنظيم سوق العمل وتوفيق وقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة بهدف معالجة الاختلالات الموجود في السوق.
وشملت الإجراءات إعفاءات لأصحاب العمل والعمالة من الغرامات ورسوم تصاريح العمل وغيرها.
ومن ضمن الإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء آنذاك (تموز 2021) السماح للعامل غير الأردني الراغب بمغادرة البلاد نهائيا (خروج بلا عودة) بصرف مستحقاته من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مباشرة وإعفائه من كافة رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية ورسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل والبدلات والغرامات السابقة.
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