الأردن : سقوط طائرة مروحية في أبو نصير .. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 19 يونيو 2023 07:06 مساءً - المدينة نيوز :- سقطت طائرة مروحية، بعد ظهر اليوم الإثنين، في منطقة مفتوحة بإحدى القرى التابعة لأبو نصير شمالي العاصمة عمّان. وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد للحظة سقوط الطائرة، في أبو نصير. مزيد من التفاصيل حال ورودها. هلا اخبار

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