سبعينيتان اردنيتان تحفظان القرآن الكريم كاملا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 19 يونيو 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- اتمت الاردنيتان أم يعقوب ٧٨ عاما، وأم بلال ٧٠ عاما، حفظ القرآن الكريم كاملا . واستمرت الاردنيتان في حفظ القرآن الكريم في مركز الامام الطبري لتحفيظ القرآن في لواء المزار الشمالي في محافظة إربد/ لمدة قرابة ١٤ عاما بدأ عام ٢٠٠٩ .

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