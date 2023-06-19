المبعوث الأممى إلى ليبيا يدعو لتأمين الإرادة السياسية لانتخابات ناجحة

جدة - نرمين السيد - قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلى، إن هناك الكثير من نقاط الخلاف بين الليبيين بشأن الانتخابات، مشددا على أنه يجب أن يتفق الليبيون حول إجراء الانتخابات".





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أضاف باتيلى فى جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا، أنه يجب إعلاء مصالح الشعب الليبى فوق أى اعتبارات، داعيا إلى تأمين الإرادة السياسية لانتخابات ناجحة فى ليبيا. ودعا باتيلى تشكيل حكومة ليبية موحدة يتطلب اتفاقا سياسيا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة على استعداد لتقديم الدعم لليبيا. وأثنى باتيلى على جهود لجنة "6+6" رغم أن الانتخابات تحتاج عملا أكبر، معربا عن عزمه توسيع الحوار بين الأطراف فى ليبيا. وأوضح مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، إلى أن اللجنة الدولية المعنية بليبيا تدعم مسارات الحوار، مشيرا إلى أن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بعيد المنال، داعيا لتعزيز إدارة موارد الدولة الليبية بشكل منصف وشفاف.

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