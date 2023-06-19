جوتيريش: الوضع فى السودان أصبح كارثة تؤثر على دول المنطقة

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمته فى مؤتمر الاستجابة للسودان، أن هناك عنفًا إنسانيًا وهجمات ضد المدنيين على أساس عرقى فى السودان، وذلك ما يرتقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح أن هناك 2.5 مليون سودانى أُجبروا على ترك منازلهم بسبب الصراع، ولجأوا إلى البلدان المجاورة والذين أوجه لهم كل الشكر على استضافتهم للشعب السودانى المنكوب.
وتابع أن الوضع فى السودان أصبح كارثة تؤثر على كل دول المنطقة، وبالرغم من كل الصعوبات فإن وكالات الأمم المتحدة وشركاءها واصلوا تقديم الإمدادات الإنسانية.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة جميع أطراف الصراع بالالتزام بحماية المدنيين، وتمكين العمل الإنسانى من متابعة عمله داعًيا طرفى الصراع والدول المجاورة للسودان للقيام بما فى وسعها لمساعدة منظمات الإغاثة الإنسانية للوصول إلى المحتاجين عبر الحدود وداخل السودان.
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