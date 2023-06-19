العالم اليوم - مع اقتراب "الأضحى".. كيف يمكن تمييز الذبائح واللحوم الصالحة؟

انتم الان تتابعون خبر مع اقتراب "الأضحى".. كيف يمكن تمييز الذبائح واللحوم الصالحة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 08:16 مساءً - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يصاب الكثيرون بالحيرة في كيفية اختيار الذبيحة المناسبة، وتجنب الغش سواء في شراء الذبائح أو حتى اللحوم العادية أو المجمدة.

وينصح أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في مصر بعدم شراء خراف العيد من الباعة المتجولين، والحرص على الشراء من الأماكن المعدة للبيع التابعة لوزارة الزراعة أو الجمعيات الاستهلاكية، أو الأماكن المخصصة للقطاع الخاص أو الجزار الخاص الذي تثق به.

إرشادات لتمييز الأضحية من الشكل الخارجي

وقال الدكتور محروس لسكاي نيوز عربية إن أهم الإرشادات التي يجب مراعاتها عند اختيار ذبيحة عيد الأضحى:

انتقاء الخروف نشيط الحركة، وتجنب الخامل مطأطأ الرأس أو الراقد، ويلاحظ أثناء حركة الخروف أن تكون قوائمه سليمة ولا يوجد عرج ظاهر.

الانتباه والحرص على عدم وجود إفرازات ظاهرة بالفم أو الأنف.

فحص العينان بحيث تكون لامعة نظيفة وليس بها إفرازات أو احمرار.

فحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس ونظيف.

فحص أسنان الخروف اللبنية، ويفضل السن حتى استبدال زوج واحد من الأسنان الدائمة.

الضغط باليد على جانبي البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه (فالامتلاء غير الطبيعي يعبر عن غش باستخدام الملح).

معرفة حجم اللحوم بالخروف عن طريق وضع كف اليد ومحاولة الإمساك بعظام الظهر (المنطقة القطنية)، ومعرفة مدى امتلائها باللحم بالنسبة للعظم، وكذلك فحص الفخذ وتقدير حجم اللحم.

رفع لية الخروف لمعرفة حجمها (يفضل الحجم الصغير أو المتوسط بالنسبة لحجم الخروف)، مع ملاحظة القوائم الخلفية وفتحة الشرج للتأكد من خلوهما من الإسهال.

شراء اللحوم

أما عند شراء اللحوم الحمراء فيوضح الدكتور أيمن ضرورة مراعاة الآتي:

بالنسبة للحم البقر:

يفضل شراء اللحم من جزار موثوق، وأن يتم تقطيع اللحم حسب الاحتياج من محيط العضل والعظم مع اختلاف طريقة اختيار اللحم حسب نوعه.

لحم البقر يجب أن يكون اللحم فيه تداخل مع الدهن، أما الدهن الخارجي فينبغي أن يكون متماسكا وأبيض اللون مائلا للاصفرار.

يجب أن يكون اللحم ذو لون رمادي، ولا يلمع كثيرا ونبغي تجنب اللحم المخضر المائل إلى الرمادي.

يجب تجنب اللحم الرطب والمبلل والذي يكون لزجا عند لمسه.

أما بالنسبة للحم الغنم فيراعى الآتي:

يجب أن يكون اللحم متماسكا مع أنسجة رفيعة، ويكون فيه تداخل بسيط مع الدهن الأبيض، ولحم الماغز والغنم يميل إلى التصاق الصوف أو الشعر به.

يجب أن يكون اللحم ذو لون وردي وينبغي تجنب اللحم الداكن والرطب والطري.

يجب أن يكون الدهن متماسكا وشمعيا ومتساويا وأبيض اللون وينبغي تجنب الدهن الأصفر.

وبشكل عام يفضل عند شراء اللحوم مراعاة هذه العناصر التي تميزها:

تكون اللحوم وردية اللون، ولون الدهن أبيضا ناصعا، كما هو في الجاموس والضأن ومائل للاصفرار كما هو في البقري.

أن تكون الأختام على الذبيحة واضحة ومقررة ومميزة لكل نوع.

أن يكون القوام متماسكا لا يسهل قطعه بأظافر اليد.

ألا يكون الملمس به مواد مخاطية أو هلامية أو منداة.

الانتباه في حال كان ملمس الدهن غير متماسك أو به رائحة كريهة.

ألا يترك اللحم أثرا غائرا عند الضغط عليه بالإصبع.

تجنب الروائح الغريبة والكريهة.

مظاهر الغش والفساد في اللحوم الطازجة:

عدم وجود أختام واضحة على الذبائح.

وجود تغير في الشكل الظاهري للذبيحة مع و جود رائحة غير مقبولة للحم.

ملمس الدهن يكون غير متماسك وبه رائحة منفرة.

عند الضغط على اللحم بالإصبع يترك أثرا غائرا.

وجود لزوجة على سطح اللحم.

مظاهر الغش في اللحوم المجمدة:

اللحوم المجمدة

وجود حروق تجميد.

خروج سائل لزج من اللحم عند ذوبان الثلج.

عند الضغط بالإصبع على اللحم يترك أثرا غائرا.

وجود فطريات بيضاء أو سوداء اللون على سطح اللحم

وبشكل عام ينصح رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في مصر، بالابتعاد عن شراء اللحوم المعروضة والمكشوفة خارج محال الجزارة، لأنها معرضة للأتربة وعوادم السيارات، والبعد عن اللحوم التي ليس عليها أختام أو أختامها غير واضحة لأنها مذبوحة خارج المجازر ومن الممكن أن تكون مصابة بالأمراض المعدية.