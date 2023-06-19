العالم اليوم - بالفيديو.. زيدان ينهار باكيا أمام أطفال مرضى السرطان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 08:16 مساءً - انهار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان باكيا، بعد أن تمت تسميته عرابا لإحدى جميعات الأطفال مرضى السرطان في فرنسا.

ووجهت سلطات بلدية إيستر الفرنسية الدعوة إلى المدرب السابق لريال مدريد ليكون عرابا لمشروع لجمعية خيرية محلية، يهدف لتوفير الرعاية والمساعدة للأطفال مرضى السرطان. وجرى تداول مقطع فيديو على نطاق واسع، يظهر زيدان يذرف الدموع خلال إلقائه كلمة أمام الحاضرين. وكان "زيزو" يقول: "أنا فخور بكوني قادرا على أن أكون عرابا لمشروعكم.. السيد عمدة البلدة، يمكنك أن تفخر بقدرتك على إنشاء شيء استثنائي، مثل ما تفعلون لكل هذه العائلات بكل صدق". وأضاف: "سأفعل كل ما فى وسعى لمرافقة الجمعية الخيرية وأسر هؤلاء الأطفال".

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