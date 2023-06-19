جدة - نرمين السيد - وتم إعطاب 5 مركبات أخرى لقوات الاحتلال على يد المقاومة الفلسطينية، واقتحمت قوات الاحتلال المدينة فى الساعات الأولى من الصباح. وأطلقت الرصاص والغاز المسيل للدموع على أهلها، وسط تحليق كثيف وقصف من مروحيات الاحتلال

5 شهداء فلسطينيين حصيلة الاقتحام الإسرائيلى للمدينة حتى الآن، بينما أعلن الجيش الإسرائيلى فى النهاية انسحابه بعد مقاومة عنيفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جنين تقاوم.. إصابة 7 من جنود الاحتلال خلال اقتحام المخيم (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.