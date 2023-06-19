الكويت: مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة

الكويت: مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدةأصدر أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح، الساعات الماضية، أمراً أميرياً، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بـ”صدور مرسوم أميري بتشكيل الوزارة برئاسة سمو أحمد نواف الأحمد الصباح، وتضم 15 وزيراً”.

وكان ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمراً أميرياً، في وقت سابق، بتعيين أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيساً لمجلس الوزراء.

وجاء الأمر الأميري بناءً على دستور البلاد، الذي يخوّل ولي العهد بالقيام ببعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.

وقبل أيام، صدر أمر أميري بقبول استقالة حكومة رئيس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح، وتكليفها بتسيير الأعمال، قبل أن يتم إعادة تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وينص الدستور الكويتي على أنه عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية، يجب أن تتقدم الحكومة باستقالتها ليتم تكليف حكومة جديدة.

يذكر أنّ الانتخابات التشريعية الكويتية، جرت في 7 حزيران/يونيو الجاري، لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023، الذين يصل عددهم إلى 50 نائباً، وأسفرت عن صعود 10 وجوه جديدة، موزعين على الدوائر الخمسة، مع اختراق وجوه شبابية شكلت مفاجأة في بعض الدوائر.

وحصدت شخصيات كويتية محسوبة على المعارضة غالبية مقاعد مجلس الأمة، حسبما أظهرت نتائج الانتخابات، فيما فازت امرأة واحدة بمقعد في البرلمان الذي غالباً ما يشهد خلافات بين النواب والحكومة.

ومطلع نيسان/أبريل الفائت، أبصرت حكومة جديدة هي السابعة في 3 سنوات النور بعد أقلّ من 4 أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان.

لكن بعد أيام قليلة، حلّ أمير الكويت البرلمان، ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة، بعدما أبطلت السلطات القضائية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة.