العالم اليوم - من هي الممثلة المصرية التي تتابعها جورجينا صديقة رونالدو؟

انتم الان تتابعون خبر من هي الممثلة المصرية التي تتابعها جورجينا صديقة رونالدو؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 09:22 مساءً - لفتت الممثلة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، الأنظار، بعد أن أصبحت أول فنانة عربية تتابعها، جورجينا رودريغيز، صديقة النجم كريستيانو رونالدو، عبر حسابها في إنستغرام.

وأصبحت نور الغندور ضمن قائمة تضمن 946 حسابا فقط تتابعها عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا ردوريغيز، على منصة إنستغرام.

يذكر أن عدد متابعي صديقة مهاجم النصر السعودي على تطبيق الصور الشهير يقتر من الـ50 مليون شخص.

في عام 2011 كانت بدأت الغندور كمذيعة، وذلك بتقديم برنامج "مطبخ إلهام" مع الفنانة إلهام الفضالة الذي عرض على قناة "الراي" الكويتية.

ودخلت نور الغندور مجال التمثيل في عام 2013 عن طريق مشاركتها في مسلسل "سكن الطالبات".