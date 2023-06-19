وزير الخارجية السعودى: الرياض تواصل مساعيها لحل الأزمة السودانية سلميا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "بن فرحان" خلال كلمته فى مؤتمر الاستجابة الإنسانية للسودان، اليوم الاثنين، أنَّ الشعب السودانى يتطلع إلى ما يسفر عنه مؤتمر المناحين للسودان من تعهدات، يطمح أن يجرى تقديمها عاجلًا لتعينه على مواجهة التحديات الإنسانية والظروف القاسية التى يعيشها، خصوصًا مع تفاقم الأحداث التى يشهدها السودان.

وأكد وزير الخارجية السعودى، أنَّ المملكة حريصة على مواصلة سعيها لإيجاد حلٍ سياسى للأزمة، مُوضحًا أنَّ المملكة استضافت أطراف النزاع فى مدينة جدة مايو الماضى بمبادرة "سعودية - أمريكية"؛ لحث طرفى الصراع على تغليب لغة الحوار وخفض مستوى التصعيد فى السودان، ونجحت المملكة بالتعاون مع الولايات المتحدة فى التوصل إلى اتفاق طرفى الصراع على "إعلان جدة" وما تلاه من هدن إنسانية مُتعددة، وأشار إلى أننا نأمل فى نجاح هذه الجهود وإيصال المساعدات.

وذكر بن فرحان، أنَّ المملكة العربية المتحدة حكومة وشعبًا، وانطلاقًا من مبادئها فى دعم وإغاثة الأشقاء والأصدقاء لن تدخر جهدًا فى دعم الشعب السودانى منذ بداية الأزمة، وقدمت مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار من خلال مركز بن سلمان للأعمال الإنسانية وتسيير جسر جوى وصل إلى 13 طائرة وجسر بحرى.