عقيلة صالح للقاهرة الإخبارية: رئيس مصر وشعبها يدعمان الشعب الليبى ولم شمله

جدة - نرمين السيد - وأكد صالح، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر من الدول التى لا تتدخل فى الشأن الليبى وتسعى دوما لوحدة ليبيا وشعبها وتحقيق إرادته.
وأضاف صالح أن الزيارة تدل على أن مصر لن تتخلى عن ليبيا وتعبر عن الدعم الشعبى، وتعبر عن دعم الشرعية المنتخبة فى ليبيا.
وأوضح رئيس مجلس النواب الليبى "تسلمنا مخرجات لجنة 6+6.. وهناك جلسة بعد عيد الأضحى لإقرارها".
ويزور المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الأراضي الليبية، رفقة وفد برلمانى، فى إطار تعزيز العلاقات التى تجمع البلدين على المستويات كافة.
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