العالم اليوم - الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنين ومخيمها

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 10:19 مساءً - أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها من خلال عمليات القصف الجوي وإطلاق النار، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات، فقد دعت وزارة الخارجية، في بيان لها، السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية.

وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف تصاعد التوتر والدفع بإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.