باحثة لـ«إكسترا نيوز»: الجانب الإنسانى تصدر أولويات تعامل مصر مع السودان

جدة - نرمين السيد - قالت شيماء البكش، الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الوضع فى السودان متدهور جدًا، ومؤتمر الاستجابة الإنسانية فى السودان، كان أمرًا بالغ الأهمية خاصة مع تمدد الأزمة وتأثيرها على دول الجوار.





وأضافت "البكش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسى نور، ببرنامج "إكسترا اليوم" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن منظمات الأمم المتحدة تقول إن نصف سكان السودان بحاجة لمساعدات إنسانية، بالإضافة إلى أنه يوجد ملايين نزحت لمصر وتشاد.

وأشارت إلى أن سامح شكرى، وزير الخارجية، قال خلال مشاركته بالمؤتمر اليوم، إن التكلفة التى تتحملها مصر كبيرة، ولكن تشاد تعانى فى نفس الوقت ولا غنى عن الدعم الدولى.

وتابعت أن الدور المصرى مع بداية الأزمة ركز على التدخل والاستجابة الإنسانية فمصر اهتمت بالجانب الإنسانى أكثر من السياسى، ومصر من الدول الأولى التى ساعدت فى نقل رعايها ورعايا الدول الأخرى، وركزنا طوال الوقت على الدعوة للتهدئة والاستجابة الإنسانية.

وأكدت الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الملف الإنسانى فى السودان، ضرورة لاغنى عنها والملطوب التزام بالتمويل، خاصة لأن الدول المانحة تعانى من مشاكل اقتصادية، والالتزامات تكون أقل مما هو مطلوب، وأن يكون هناك آلية لتطبيقها.