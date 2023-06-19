وأضافت "البكش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسى نور، ببرنامج "إكسترا اليوم" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن منظمات الأمم المتحدة تقول إن نصف سكان السودان بحاجة لمساعدات إنسانية، بالإضافة إلى أنه يوجد ملايين نزحت لمصر وتشاد.
وأشارت إلى أن سامح شكرى، وزير الخارجية، قال خلال مشاركته بالمؤتمر اليوم، إن التكلفة التى تتحملها مصر كبيرة، ولكن تشاد تعانى فى نفس الوقت ولا غنى عن الدعم الدولى.
وتابعت أن الدور المصرى مع بداية الأزمة ركز على التدخل والاستجابة الإنسانية فمصر اهتمت بالجانب الإنسانى أكثر من السياسى، ومصر من الدول الأولى التى ساعدت فى نقل رعايها ورعايا الدول الأخرى، وركزنا طوال الوقت على الدعوة للتهدئة والاستجابة الإنسانية.
وأكدت الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الملف الإنسانى فى السودان، ضرورة لاغنى عنها والملطوب التزام بالتمويل، خاصة لأن الدول المانحة تعانى من مشاكل اقتصادية، والالتزامات تكون أقل مما هو مطلوب، وأن يكون هناك آلية لتطبيقها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باحثة لـ«إكسترا نيوز»: الجانب الإنسانى تصدر أولويات تعامل مصر مع السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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