الأردن : توقيف رئيس لجنة صدقات وزكاة بتهمة الاختلاس وإساءة الائتمان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 19 يونيو 2023 11:03 مساءً - دوت الخليج :- قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، توقيف رئيس احدى لجان الزكاة والصدقات في عمّان 15 يوما على ذمة التحقيق بجناية التزوير وإساءة الائتمان .

وقالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في بيان صحفي اليوم الاثنين، إنَّ التحقيقات كشفت بأنَّ هذا الشخص متهم بالاستيلاء دون وجه حق على 416 ألف دينار خلال الأعوام بين 2017 و 2021 من أموال الصدقات والزكاة.

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