عقيلة صالح: حنفى جبالى أول رئيس برلمان عربى يزور «النواب الليبى»

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، إنّه تحدث مع المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب المصرى عن ملاحظاته على اتفاق 6+6، مشددًا على أن مجلس النواب الليبى يصدر القوانين: "تسلمنا اليوم النسخة الأصلية من المخرجات وسندرسها فى المجلس بعد العيد، وسيصدر قانون الانتخابات، ولدينا ملاحظات قد تكون فنية وتنظيمية لن تؤثر فى الجوهر".





وأضاف صالح، فى حواره عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن زيارة رئيس المجلس النواب المصرى لمجلس النواب الليبى تاريخية، إذ إنه أول رئيس برلمان عربى يزور مجلس النواب: "هذا الدعم سيسمعه كل العالم، ومصر تدعم ليبيا، وما قلناه فى هذا الصدد اليوم لم يكن عملا سياسيا أو مجاملة لمصر، لكن مصر التاريخ والحضارة ولها منا كل التحية والتقدير". وحول الدعم المصرى غير المشروط لبلاده، والمختلف فى شكل الدعم المصرى قياسا بباقى أشكال التدخل، أكد رئيس مجلس النواب الليبى: "الكثير من الدول لديها مصالح وصلت إلى درجة من يحكم ليبيا؟ ولكن، لم نسمع مرة واحدة من المصريين من يحكم ليبيا أو من يكون رئيس وزراء ومن يكون وزيرا فى ليبيا؟ لم نسمع من مصر إلا دعم ليبيا حفاظا على وحدتها واستقلالها وكرامة الليبيين".

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