المريمى لـ القاهرة الإخبارية: مصر عبر تاريخها داعمة للشعب الليبى

جدة - نرمين السيد - قال فتحى المريمى، المستشار الإعلامى لمجلس النواب الليبى، إنَّ هناك خطوات جرى اتخاذها تمهد الطريق للانتخابات الرئاسية، خصوصًا بعد اجتماعات 6+6 التى وصلت إلى نسبة كبيرة من التفاهمات.





وأضاف "المريمى" فى حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أنَّ بعثة الأمم المتحدة تحاول أن تلعب دورًا فى احتواء الأمور بليبيا، إلَّا أن الليبيين لديهم إرادة حقيقية وجب على الجميع احترامها، ويتبقى على بعثة الأمم المتحدة مساعدة الشعب الليبى فى إجراء الانتخابات وتقريب وجهات النظر. وبشأن زيارة رئيس مجلس النواب المصرى إلى ليبيا، أعرب "المريمى" عن سعادته بهذه الزيارة التاريخية، خصوصًا أنَّ مصر هى الشقيقة والجارة الكبرى وعلى مدى السنوات تدعم الشعب الليبى فى أزماته. وذكر مستشار رئاسة البرلمان الليبى، أننا حريصون على تبادل الخبرات مع مصر فى المجالات كافة وجميع مشاكلنا، والقضايا يجرى طرحها على الأشقاء فى الدولة المصرية؛ لأنها باستمرار تقدم يد العون والمساعدة، فأمن ليبيا جزء من الأمن القومى المصرى.

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