مراسلة القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويطرد موظفى الإطفاء

وأضافت أن هناك 7 إصابات فى صفوف جنود الاحتلال؛ بسبب عبوة ناسفة زرعت بالقرب من مركب إسرائيلية تابعة لجيش الاحتلال.
وتابعت أن هناك أجهزة للتحكم فى العبوات الناسفة التى استخدمت اليوم من قبل الفلسطينيين فى جنين عن بعد، وهو ما لم يتوقعه جيش الاحتلال.
وأشارت إلى أن جيش الاحتلال صرح بأن هناك أضرارًا وإصابات مختلفة لمركبات جنود الاحتلال ما يدل على متابعة ومراقبة جيدة للفلسطينيين لتحركات هذه المركبات.
ولفتت إلى أن الاشتباكات المسلحة بين الجانبين داخل مخيم جنين زادت عن 7 ساعات ما ينم عن تطور فى المواجهة بين جيش الاحتلال والفلسطينيين فى المخيم، وهو ما تسبب فى قلق الجانب الإسرائيلى.
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