نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 20 يونيو 2023 01:06 صباحاً - دوت الخليج :- أعرب جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا عن شكره للأردن على جهوده المستمرة في حل القضية الفلسطينية.

وقال فيليب، خلال لقائه بجلالة الملك عبدالله الثاني، إن علاقات الأردن وإسبانيا تاريخية.

وأضاف أن الأردن تحلى بكرم كبير عند استقبال اللاجئين السوريين والعراقيين وغيرهم.

وتابع أن اجتماعات العقبة تشكل حجر الرحى في جهود مواجهة الإرهاب، مؤكدا أن الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي.

ولفت إلى أن الشركات الإسبانية التي ترغب بالعمل في الأردن يزداد عدهها يوما بعد يوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.