العالم اليوم - البرلمان البريطاني يدين بوجو في فضيحة "بارتي غيت"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 01:19 صباحاً - صادق أعضاء البرلمان البريطاني بغالبية واسعة على تقرير يدين رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بالكذب على المجلس بشأن حفلات أقامها في "داونينغ ستريت" خلال فترة الإغلاق لمكافحة كوفيد.

وبذلك وافق النواب البريطانيون على العقوبات المنصوص عليها في تقرير بارتغيت، ومن بينها منع دخول الزعيم المحافظ السابق إلى البرلمان. وصادق على التقرير 354 نائبا، فيما صوت ضده سبعة فقط، وامتنع عن التصويت العديد من النواب معظمهم من المحافظين.

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