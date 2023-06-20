مسؤول أممى: تعهدات بتقديم مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار للسودان

جدة - نرمين السيد - وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، طلب، الاثنين، من دول العالم زيادة تعهداتها بتقديم مساعدات للسودان؛ حيث أدى الصراع إلى فرار نحو 2.2 مليون شخص من منازلهم، وصنع أزمة إنسانية كبيرة.
قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن هناك مناطق كثيرة فى السودان ليس لديها إمدادات من الماء والكهرباء، لافتًا إلى أن هناك صعوبة بالغة فى عمل المنظمات الإنسانية الدولية خلال الصراع الدائر على الأرض فى السودان.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمته فى مؤتمر الاستجابة للسودان، أن هناك عنفًا إنسانيًا وهجمات ضد المدنيين على أساس عرقى فى السودان، وذلك ما يرتقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح أن هناك 2.5 مليون سودانى أُجبروا على ترك منازلهم بسبب الصراع، ولجأوا إلى البلدان المجاورة والذين أوجه لهم كل الشكر على استضافتهم للشعب السودانى المنكوب.
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