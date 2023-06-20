روسيا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولى بشأن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكي، اليوم الإثنين، عن أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولى فى 29 يونيو الجارى بشأن مسألة إمداد كييف بالأسلحة.





وقال بوليانسكي، عبر قناته فى تطبيق تيليجرام: "طلبنا اليوم عقد اجتماع فى 29 يونيو بشأن توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وآثارها على الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأضاف "من المتوقع أن يبدأ الاجتماع فى تمام العاشرة بتوقيت موسكو (19:00 بتوقيت جرينتش). سنحاول العثور على مسؤول يمكنه بحث هذا الملف بموضوعية ومهنية". وسبق أن حذرت روسيا مرارا، على لسان وزير خارجيتها سيرجى لافروف، من ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، مؤكدة أى شحنة أسلحة تدخل الأراضى الأوكرانية ستكون هدفا مشروعاً للقوات الروسية. وأشارت إلى أن إمداد كييف بالأسلحة لا يسهم فى إحراز أى تقدم أو نجاح للمحادثات الروسية - الأوكرانية، وإنما سيكون له تأثير سلبي.

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