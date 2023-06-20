جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان صحفى مقتضب، نبأ استشهاد الشاب زكريا محمد زكريا الزعول (٢٠ عامًا) برصاص الاحتلال الحى فى الرأس، فى بلدة حوسان.
وتركزت المواجهات فى منطقة المطينة على المدخل الشرقى للقرية، وأطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما اسفر عن اصابة شاب بعيار نارى فى الرأس ونقل الى المستشفى لتلقى العلاج، حيث اعلن عن استشاده لاحقا.
وفى تطور لاحق أفادت مصادر أمنية، بأن شابين آخرين اصيبا برصاص الاحتلال، احدهما بالرقبة والآخر فى البطن، بينما تم اعتقال احد الشبان لم يتم التعرف على هويته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استشهاد شاب فلسطينى خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.