استشهاد شاب فلسطينى خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان صحفى مقتضب، نبأ استشهاد الشاب زكريا محمد زكريا الزعول (٢٠ عامًا) برصاص الاحتلال الحى فى الرأس، فى بلدة حوسان.

وتركزت المواجهات فى منطقة المطينة على المدخل الشرقى للقرية، وأطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما اسفر عن اصابة شاب بعيار نارى فى الرأس ونقل الى المستشفى لتلقى العلاج، حيث اعلن عن استشاده لاحقا.

وفى تطور لاحق أفادت مصادر أمنية، بأن شابين آخرين اصيبا برصاص الاحتلال، احدهما بالرقبة والآخر فى البطن، بينما تم اعتقال احد الشبان لم يتم التعرف على هويته.