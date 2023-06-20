وكالات فيدرالية أمريكية تقع فريسة لـ هجمات إلكترونية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتقرير منشور فى موقع تيك كرانش التقنى أمس الإثنين، فإن الهجمات تتعلق باستغلال ثغرة أمنية فى MOVEit Transfer، وهى أداة تستخدمها المؤسسات لنقل الملفات وتم تطويرها من قبل شركة البرمجيات Progress Software.

الهجمات استهدفت عددًا من الوكالات الحكومية الأمريكية وتم استغلال الثغرة الأمنية فى الأداة للوصول إلى نظمها.

ونُسِبَت الهجمات إلى مجموعة Clop ransomware المرتبطة بـ روسيا، التى بدأت هذا الأسبوع فى نشر أسماء المنظمات التى تدعى أنها اخترقتها من خلال استغلال ثغرة MOVEit.

ولم تذكر وكالة الأمن السيبرانى وأمن البنية التحتية الأمريكية، اسم الوكالات التى تأثرت بالهجمات، ولا عددها.

ومع ذلك، أكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن اثنتين من كياناتها كانتا من بين التى تم اختراقها.