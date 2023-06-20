تفاصيل مخطط التجارة بين بريطانيا والدول النامية

جدة - نرمين السيد - وأشارت المفوضية فى بيان صادر عن الحكومة البريطانية إلى أن المخطط يهدف إلى تسهيل قواعد التجارة وتخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من 65 دولة نامية، بما فى ذلك بنجلاديش.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التبادل التجارى بين المملكة المتحدة والبلدان النامية وتعزيز التنمية الاقتصادية فى هذه الدول.

وأشار البيان أيضًا إلى أن المخطط الجديد سيسهم فى تنمية التجارة، وتعزيز الوظائف، ودفع النمو الاقتصادى المستدام، كما أنه يوضح التزام المملكة المتحدة بشراكة حديثة ومفيدة للطرفين مع دولة بنجلاديش.

كما أوضح أنه من المقرر أن تخرج بنجلاديش من فئة أقل البلدان نموًا فى عام 2026، مضيفا أن التغييرات التى تم إجراؤها من خلال المخطط الجديد تعنى أن بنجلاديش ستحتفظ بالوصول المعفى من الرسوم الجمركية إلى 98% من الصادرات، التى تشمل الملابس الجاهزة.

وتابع البيان أيضًا أن المخطط سيساهم فى اندماج البلدان النامية فى الاقتصاد العالمى، وخلق شركاء تجاريين واستثماريين أقوى للمستقبل، وتعزيز سلاسل التوريد، كما سيسهّل نظام إنتاج السلع باستخدام مكونات من بلدان أخرى دون فقدان حالة الإعفاء من الرسوم الجمركية.

وبموجب المخطط الجديد، ستكون بنجلاديش قادرة على المشاركة فى سلاسل القيمة العالمية التى تشمل المواد الخام من ضمن 95 دولة لتصدير منتجاتها النهائية إلى المملكة المتحدة المعفاة من الرسوم الجمركية، شريطة أن تفى بمتطلبات معينة، بحسب البيان.