العالم اليوم - مصر تحذر من كارثة إنسانية في السودان تؤثر على دول الجوار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 04:19 صباحاً - قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر استقبلت أكثر من 250 ألف مواطن سوداني منذ بدء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.

وأعلن شكري إطلاق مبادرة مصرية قطرية مشتركة "لضمان توفير الدعم للشعب السوداني الشقيق، وبما ييسر استمرار تدفق المساعدات الإغاثية".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبر الإنترنت أمام المؤتمر رفيع المستوى لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة الذي نظمته مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والسعودية وقطر وألمانيا والاتحادين الأفريقي والأوروبي.

كما حذر شكري من "حدوث كارثة إنسانية" تؤثر على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في السودان والدول المجاورة.

وأكد الوزير استمرار تقديم مصر للمساعدات الطبية والغذائية والنفسية على المعابر الحدودية والتي وصل حجمها إلى 300 طن من المساعدات العاجلة.

وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان إن شكري عبر خلال كلمته عن قلقه من استمرار الصراع، مما سيؤدي إلى فرار المزيد من السودانيين إلى دول الجوار وزيادة الأعباء الاقتصادية على الدول المجاورة، مشيرا إلى أن عدد السودانيين في مصر كان قد بلغ خمسة ملايين قبل تفجر الصراع.

وتسبب القتال المستمر منذ أكثر من شهرين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في نزوح 1.7 مليون شخص داخل السودان وفرار 500 ألف إلى الدول المجاورة.