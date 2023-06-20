جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تمضى فى "الطريق الصحيح"، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن زيارة وزير الخارجية أنتونى بلينكن إلى الصين لم تحرز تقدمًا ملموسًا.





وأشاد بايدن بوزير الخارجية الأمريكي، وقال إنه قام بعمل رائع خلال زيارته، بحسب وكالة "رويترز". واتفقت الصين والولايات المتحدة أمس الاثنين، على تحقيق الاستقرار فى تنافسهما المحتدم؛ حتى لا يتحول إلى صراع لكنهما أخفقتا فى التوصل لأى انفراجة كبيرة. وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، الأحد الماضي، إلى بكين فى زيارة تستمر يومين هى الأولى لوزير خارجية أمريكى منذ 5 سنوات، وسط فتور بالعلاقات الثنائية، وآمال ضئيلة فى تحقيق انفراجة فيما يتعلق بقائمة طويلة من الخلافات بين أكبر اقتصادين فى العالم. وبعد تأجيل الزيارة فى فبراير، بسبب تحليق ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صينى فى المجال الجوى الأمريكي، أصبح "بلينكن" أكبر مسؤول حكومى أمريكى يزور الصين منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه فى يناير 2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: العلاقات الأمريكية الصينية تمضى فى الطريق الصحيح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.