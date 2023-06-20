إجراء جديد من السعودية لـ حجاج بيت الله فى مطار الملك عبد العزيز

جدة - نرمين السيد - وزعت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلة بفرعها فى منطقة مكة المكرمة، على حجاج بيت الله الحرام بمطار الملك عبد العزيز بجدة، 321 ألفًا و326 بطاقة إلكترونية وكتيبًا إرشاديًّا منوعًا تضمنت كتاب دليل المعتمر، وكتاب حصن المسلم، وأعمال الحج.





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