الاستخبارات الروسية: محللو الغرب يشككون فى نجاح الهجوم المضاد لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد سيرجى ناريشكين، مدير وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية، أمس الإثنين، أن العديد من محللى الغرب يقرون فى جلسات سرية بشكوكهم الجدية بشأن إمكانية نجاح الهجوم المضاد لـ أوكرانيا.





ووفقًا لوكالة أنباء "تاس"، أوضح مدير وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية فى تصريحات صحفية أنه "خلف الكواليس، هناك عديد من المحللين العسكريين الغربيين يعربون عن شكوك جدية بشأن نجاح المهمة الطائشة لأوكرانيا، وبدون الخوض فى التفاصيل، يمكننى القول إن الأهداف التى حددها نظام كييف يُنظر إليها على أنها بعيدة المنال".

وشدد على أن "فقدان عدد كبير من الجنود والأسلحة الذين دربهم الناتو سيقوض القدرات القتالية للجيش الأوكرانى، كما سيكون له تأثير سلبى على استقرار حكومة زيلينسكى، ووفقًا لبعض التوقعات الغربية قد تكون دولة أوكرانيا نفسها فى خطر".

وقال "إن الممثلين المعتمدين للاستخبارات ووزارات الدفاع الأمريكية والأوروبية لا يستبعدون أن يكون الهجوم المضاد مختلفًا كثيرًا عما يتوقعونه".

كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد صرح فى وقت سابق بأن محاولات أوكرانيا لشن هجوم مضاد كانت "غير مجدية" حتى الآن، على الرغم من نشرها القوى الاحتياطية الاستراتيجية.

وفى سياق آخر، أعلنت الدفاع الروسية اليوم مقتل 630 جنديا أوكرانيا على محاور القتال أمس.

وذكرت الدفاع الروسية -فى تقريرها اليومى وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن المحاولات الأنشط لتنفيذ العمليات الهجومية قامت بها الوحدات الأوكرانية على محورى دونيتسك وجنوب دونيتسك، حيث صدت القوات الروسية 7 هجمات خلال يوم، دمرت خلال التصدى لها 3 دبابات معادية، وأكثر من 20 مدرعة، ومدفع ذاتى الحركة "جفوزديكا" وآخر من طراز "كراب" بولندى الصنع، علاوة على 5 مدافع هاوتزر من مختلف الأنواع وعدد من المركبات العسكرية، فيما بلغت الخسائر الأوكرانية أكثر من 100 جندى على محور جنوب دونيتسك و340 جنديا على محور دونيتسك.

ولفت إلى أنه تم تحييد مجموعتى استطلاع أوكرانيتين على محور كوبيانسك و3 أخرى على محور كراسنى ليمان، وبلغ مجموع القتلى الأوكرانيين على المحورين 150 جنديا أوكرانيا، مشيرا إلى مقتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفع أمريكى الصنع على محور خيرسون، بجانب تدمير مستودعين للمدفعية قرب مدينة زابوريجيا.

وتابع أنه فى زابوريجيا أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مروحية أوكرانية من طراز "مي-8"، واعترضت 5 قذائف من راجمات الصواريخ هيمارس، فضلا عن تدمير 14 طائرة بدون طيار أوكرانية فى مناطق متفرقة.