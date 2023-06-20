اليوم.. مجلس الأمن يناقش قضية شائكة فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - ستقدم فلانتينا روجوبيز، الممثلة الخاصة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لإفريقيا الوسطى، تقريرًا حول الأوضاع فى البلد خلال الجلسة، وتشغل روجوبيز أيضًا منصب رئيسة البعثة الأممية المتعددة الجنسية لتثبيت الأوضاع فى إفريقيا الوسطى.

كما ستلقى سيما باهوس المديرة التنفذية لرابطة العمل النسائى الأهلى فى الأمم المتحدة كلمة خلال الجلسة ذاتها حول الأوضاع التى تعانيها النساء فى إفريقيا الوسطى فى المناطق التى تشهد اشتباكات مسلحة أو طائفية، كما سيشارك فى أعمال الجلسة ممثلون عن الاتحاد الإفريقى وروابط العمل غير الحكومى الإغاثية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة فى إفريقيا الوسطى.

وتقرر كذلك أن يعقد مجلس الأمن الدولى جلسة استماع مفتوحة، اليوم الثلاثاء، تعقبها جلسة تشاورية مغلقة حول الأوضاع فى جنوب السودان سيكون المتحدث الرئيسى فيها نيكولاس هيسوم رئيس بعثة الأمم المتحدة فى جنوب السودان والميجور جنرال متقاعد تشارلبز تاى جيتاى الرئيس المؤقت لمفوضية المراقبة والإخلاء فى جنوب السودان المعاد تشكيلها لمعاونة مراقبى وقف إطلاق النار الأممين على تثبيت حالة الأمن فى البلاد ورصد أية خروقات.