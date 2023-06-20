الرئيس الصينى لـ بلينكن: لا نتحدى أمريكا ولا نسعى إلى تهديد مصالحها

جدة - نرمين السيد - وشدد شى جين بينج، على أهمية احترام الولايات المتحدة لـ الصين وعدم المساس بحقوقها ومصالحها المشروعة، مشيرًا إلى أنه يجب على الجانبين عدم التدخل فى شؤون بعضهما البعض واحترام حق كل طرف فى التنمية والتقدم.

وأضاف الرئيس الصينى -خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن فى بكين أمس الاثنين- أن العالم يحتاج إلى علاقات مستقرة بشكل عام بين الصين والولايات المتحدة، وأن التوصل إلى الطريق الصحيح للتعايش بين الجانبين أمر يؤثر على مستقبل البشرية، قائلا: "يتعين على البلدين التصرف بحس من المسؤولية تجاه التاريخ والشعب والعالم، ومعالجة العلاقات الثنائية بشكل صحيح".

وتابع: "بهذه الطريقة قد يسهم البلدان فى السلام والتنمية العالميين ويساعدان فى جعل العالم المتغير والمضطرب أكثر استقرارا ويقينا وإيجابية".

وشدد الرئيس الصينى على أن المنافسة بين الدول الكبرى لا تمثل اتجاه العصر، ولا يمكنها أن تحل مشكلات أمريكا الخاصة أو التحديات التى تواجه العالم.

وقال إن الصين تأمل دائما فى رؤية علاقات سليمة ومستقرة مع الولايات المتحدة، وتؤمن بأن البلدين الرئيسيين يمكنهما التغلب على مختلف الصعوبات، وإيجاد الطريق الصحيح للتوافق على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمى والتعاون المربح للجانبين.

ودعا شى الجانب الأمريكى إلى تبنى موقف عقلانى وبراجماتى، والعمل مع الصين فى الاتجاه نفسه.

وأشار إلى أن الجانبين بحاجة إلى البقاء ملتزمين بالتفاهمات المشتركة، التى توصل إليها هو والرئيس بايدن فى بالى، وترجمة التصريحات الإيجابية إلى أفعال من أجل تحقيق الاستقرار فى العلاقات الصينية-الأمريكية وتحسينها.