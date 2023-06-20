العالم اليوم - الصين تخفض الفائدة على الإقراض لدعم التعافي الاقتصادي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 08:24 صباحاً - خفضت الصين سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض الثلاثاء في أول تسهيل من نوعه في عشرة أشهر في ظل سعى السلطات إلى دعم انتعاش متباطئ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

يأتي التيسير النقدي الأخير في الوقت الذي يظهر فيه تعافي الصين بعد جائحة كورونا علامات على فقدان القوة الدافعة التي تحققت في الربع الأول من العام.

خفضت بكين سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام عشر نقاط أساس إلى 3.55 بالمئة، وخفضته بالهامش نفسه للقروض لأجل خمس سنوات إلى 4.20 من 4.30 بالمئة.

وكان استطلاع لوكالة رويترز شمل 32 متعاملا في السوق أظهر أن جميع المشاركين توقعوا خفض في كلا السعرين.

وكان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) خفض أسعار الفائدة على المدى القصير والمتوسط الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أنه على وشك الشروع في جولة أخرى من التيسير النقدي في محاولة لزيادة التعافي.

واجتمع مجلس الوزراء الصيني الجمعة لمناقشة إجراءات تحفيز النمو الاقتصادي وتعهد بتقديم المزيد من الدعم السياسي.

خفض العديد من بنوك الاستثمار العالمية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2023 بعد أن أظهرت بيانات مايو أن التعافي يتعثر.