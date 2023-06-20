الناتو: أوكرانيا لن تحصل على دعوة رسمية للانضمام إلى الناتو فى قمة يوليو

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، ينس ستولتنبرج، أمس الاثنين، أنه لا تجرى حاليًا أى مناقشات بشأن توجيه دعوة رسمية لأوكرانيا للانضمام إلى الحلف، وذلك فى إطار الاجتماعات الرسمية التى تعقدها الناتو، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع أن يتم تقديم أى دعوة رسمية لأوكرانيا فى قمة الناتو المقبلة التى ستعقد فى فيلنيوس، ليتوانيا، الشهر المقبل.





ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أضاف الأمين العام لـ الناتو فى مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى أولاف شولتس فى برلين نقلت عنه أن مسألة عضوية أوكرانيا ليست جزءًا من أى مناقشات قبل قمة يوليو، لكنه شدد على أن القادة يناقشون بنشاط "كيفية تقريب أوكرانيا من حلف شمال الأطلسى".

وأشار الأمين العام للناتو، ردا على سؤال أحد المراسلين حول عضوية أوكرانيا المحتملة، إلى أنه "فى قمة فيلنيوس وفى التحضير للقمة، نحن لا نناقش إصدار دعوة رسمية. ما نناقشه هو كيفية تقريب أوكرانيا من حلف شمال الأطلسى، والمشاورات الجارية".

وقال إن الحلفاء يتفقون بالفعل على الكثير، مشيرًا إلى دعوات فنلندا والسويد للانضمام فى أعقاب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وجدد تأكيد أن حلفاء الناتو يوافقون على أن أوكرانيا ستصبح يومًا ما عضوًا فى الحلف وأن روسيا لا تتمتع بحق النقض "الفيتو" على هذا القرار.

وقال إن أهم شيء هو ضمان أن تدافع أوكرانيا عن نفسها بنجاح ضد روسيا "كدولة ديمقراطية مستقلة وذات سيادة فى أوروبا".

وضغط الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى سابقًا على ستولتنبرج وزعماء الناتو والاتحاد الأوروبى لوضع جدول زمنى لانضمام البلاد للحلف.