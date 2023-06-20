واشنطن تعرب عن قلقها البالغ إزاء التوسع الاستيطانى فى الضفة

جدة - نرمين السيد - أبدت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، "بالغ قلقها" بشأن التقارير التى تفيد بتقدم إسرائيل فى خطط بناء أكثر من 4000 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية، وتغييرات تهدف إلى تسريع عملية البناء الاستيطانى وتيسير الموافقات عليها، معتبرة ذلك مخالفة للجهود الدولية لتحقيق السلام وتهدد جهود إحلال الاستقرار فى المنطقة





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