العالم اليوم - خبراء: تنوع الأسئلة وغرابتها يمثلان تحديا كبيرا للطلبة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 09:22 صباحاً - مع بدء امتحانات الثانوية العامة في مختلف الدول العربية، يسأل أولياء الأمور: هل فعلا أسئلة الامتحانات مقياس لتحديد مستوى الطالب؟.

سؤال قد تتغير إجابته مع تنوع الأسئلة وغرابتها، ويجد الطالب نفسه أمام تحدٍ يمكن أن يجعله يعيش حالة من القلق والتوتر أو يجد نفسه في منطقة مريحة له ولإبداعاته.

فمن يقرر شروط وضع هذه الأسئلة؟ ومن يختارها؟

أسئلة امتحانات يراها الغالبية صعبة تفاجئ طلبة المدارس، مثل ما هو جمع كلمة شاي؟ أو جمع كلمة "وحي"؟ أو ترجم المشهد التالي من أحد الأعمال الدرامية إلى اللغة اليابانية.

والأخير سؤال كان يتضمن كلمات باللهجة العامية ضمن امتحان لكلية اللغات في إحدى الجامعات المصرية.. وأثار استغراب الكثيرين.

وفي كل صيف، تنتاب الأسر العربية حالة من القلق والتوتر، عندما يُصادف موعد امتحانات الثانوية العامة.. والسبب.. الأسئلة "المحيرة".. التي تثير علامات استفهام عدة حول المسؤول عن وضع امتحانات المناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليمية. وهل يهدف (فعلا) بهذه النوعية من الأسئلة قياس التحصيل الدراسي والمعرفي للطلبة؟.

وما بين انزعاج أولياء الأمور من مستوى أسئلة الامتحانات، وتأكيد وزارات التعليم في غالبية الدول على منطقية هذه الأسئلة يبقى الطالب في دوامة التوتر والضغط العصبي حتى وقت ظهور النتيجة.

وفي هذا السياق يرى تربويون، أن تنوع أسئلة الامتحانات وغرابتها بمثابة تحدٍ جديد للطلبة، ويزيد من فرص الإبداع لديه.

وفي هذا الإطار، قال الخبير التربوي والتعليمي الدكتور كمال مغيث في حديث مع دوت الخليج: