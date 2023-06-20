بايدن: تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية حقيقى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن تهديد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية "حقيقي"، وذلك بعد أيام من تنديده بنشر روسيا مثل هذه الأسلحة فى روسيا البيضاء.





ووصف "بايدن"، إعلان بوتين أن روسيا نشرت أول أسلحتها النووية التكتيكية فى روسيا البيضاء بأنه "تصرف غير مسؤول تماما"، بحسب وكالة "رويترز".

وكان رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو قال الأسبوع الماضى إن بلاده بدأت تسلم الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، والتى قال إن بعضها أقوى ثلاث مرات من القنابل الذرية التى ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما وناجازاكى فى 1945.

وهذه هى المرة الأولى التى تحرك فيها روسيا مثل هذا العتاد وهو أسلحة نووية أقصر مدى وأقل قوة يمكن استخدامها فى ساحة المعركة خارج حدودها منذ سقوط الاتحاد السوفيتي.

وقالت الولايات المتحدة إنها لا تعتزم تغيير موقفها إزاء الأسلحة النووية الاستراتيجية ردا على الخطوة التى أقدمت عليها موسكو، وإنها لم تر أى مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي.

وفى مايو الماضى رفضت روسيا انتقادات بايدن لخطتها نشر أسلحة نووية تكتيكية فى روسيا البيضاء، قائلة إن الولايات المتحدة تنشر منذ عقود مثل هذه الأسلحة النووية فى أوروبا.

وتراقب الولايات المتحدة وحلفاؤها وكذلك الصين نشر القوات الروسية هذه الأسلحة عن كثب، وحذروا مرارا من استخدام الأسلحة النووية فى حرب أوكرانيا.