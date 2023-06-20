أوكرانيا تعلن إسقاط 28 مسيرة روسية

جدة - نرمين السيد - وكانت وسائل إعلام روسية، قد أعلنت الأسبوع الماضى، إسقاط صاروخين باليستيين أطلقتهما القوات الأوكرانية نحو القرم دون وقوع ضحايا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، فى بيان أن القوات الروسية نجحت فى تدمير مخازن أوكرانية للذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية أجنبية الصنع بضربة بأسلحة عالية الدقة.