ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 6 شهداء

جدة - نرمين السيد - وباستشهاد المواطن الجعص، يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على مدينة جنين ومخيمها إلى 6 مواطنين بينهم طفل، وإصابة 100 آخرين منهم 22 بجروح بين خطيرة وحرجة.

وأعلنت فصائل العمل الوطنى والإسلامى فى جنين عن تشييع جثمانه اليوم بعد وصوله من نابلس، حيث كان يعالج فى مستشفى رفيديا الحكومي.

وكان نجله وسيم قد استشهد فى يناير 2023 بعد مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال فى جنين استشهد على إثرها 9 مواطنين.