جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز"، أضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فى بيان، أمس الاثنين، أن الأمين العام يكرر أن المستوطنات هى انتهاك صارخ للقانون الدولى، وأنها عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.
وأشار فرحان حق، إلى أن توسيع هذه المستوطنات غير الشرعية إنما هو محرك رئيسى للتوتر والعنف ويزيد الاحتياجات الإنسانية بشدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف كل الأنشطة الاستيطانية فى الضفة الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.