الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف كل الأنشطة الاستيطانية فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز"، أضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فى بيان، أمس الاثنين، أن الأمين العام يكرر أن المستوطنات هى انتهاك صارخ للقانون الدولى، وأنها عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.

وأشار فرحان حق، إلى أن توسيع هذه المستوطنات غير الشرعية إنما هو محرك رئيسى للتوتر والعنف ويزيد الاحتياجات الإنسانية بشدة.