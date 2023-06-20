ارتفاع ضحايا قارب الهجرة الغارق باليونان لـ 81 شخصا

جدة - نرمين السيد - وقال خفر السواحل فى بيان، إنه خلال عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق فى المياه الدولية، عثرت سفينة تابعة لخفر السواحل على ثلاث جثث فى المنطقة بمكان غرق القارب، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "سبوتنيك".
كما أفاد خفر السواحل، بأنهم تمكنوا حتى الآن من إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 81 جثة.
وانتشل خفر السواحل اليونانى 78 جثة من البحر الأربعاء الماضى، بعد ساعات من انقلاب مركب صيد متهالك على متنه حمولة زائدة فى المياه الدولية وغرقه قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، على بعد 87 كيلومترًا من بيلوس فى البحر الأيونى.
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