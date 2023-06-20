اليابان تقدم 5 ملايين دولار كمساعدات طارئة لأوكرانيا بعد انهيار سد كاخوفكا

جدة - نرمين السيد - وقال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى ماتسونو هيروكازو، خلال مؤتمر صحفى نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" مقتطفات منه، إن الحكومة اليابانية تعتزم توفير الغذاء والماء والمساعدات الأخرى المتعلقة بالنظافة والصحة من خلال المنظمات الدولية، بما فى ذلك برنامج الغذاء العالمى وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، مشيرا إلى أنها تتخذ الترتيبات اللازمة من أجل إرسال مساعدات الطوارئ فى أسرع وقت ممكن، وذلك عقب طلب عاجل من أوكرانيا.
وأضاف هيروكازو أن الحكومة اليابانية تعتزم مواصلة تقديم الدعم الذى يلبى احتياجات المواطنين فى أوكرانيا.
وكان سد "نوفا كاخوفكا" فى مدينة "خيرسون" جنوبى أوكرانيا، قد انهار فى 6 يونيو الجارى، مما تسبب فى حدوث فيضانات عارمة فى المناطق المحيطة.
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