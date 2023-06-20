النرويج تخصص 23 مليون دولار لدعم الأمن النووى الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، "تزيد النرويج من دعمها للسلامة والأمن النوويين فى أوكرانيا خلال العام الجارى بمقدار 250 مليون كرونة نرويجية بما يعادل أكثر من 23 مليون دولار حيث تشكل الحرب الروسية تهديدًا للسلامة والأمن النوويين فى أوكرانيا خاصة أن وقوع حادث نووى فى أوكرانيا سيكون له عواقب ليس فقط على أوكرانيا نفسها، ولكن أيضًا خارج حدود البلاد".

وأضافت أنه من 250 مليون كرونة، ستقدم النرويج 100 مليون كرونة نرويجية لدعم عمل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى أوكرانيا، فيما سيستخدم الباقى لتقليل مخاطر الحوادث التى تنطوى على إطلاق مواد مشعة، وللحد من مخاطر وقوع المواد المشعة فى الأيدى الخطأ.

يذكر أن النرويج كانت واحدة من أوائل الدول التى سلمت معدات إلى أوكرانيا لتعزيز السلامة والأمن النوويين بعد بدء الحرب الروسية فى أوكرانيا فى فبراير 2022.