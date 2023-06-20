بالأرقام.. أوكرانيا تكشف خسائر روسيا منذ بدء العملية العسكرية

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و997 دبابة و7 آلاف و750 من المركبات المدرعة و3 آلاف و888 من النظم المدفعية و614 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و372 من أنظمة الدفاع الجوى و314 طائرة مقاتلة و306 مروحيات و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و645 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 531 من المعدات الخاصة و3 آلاف و393 طائرة مسيرة وإسقاط 1214 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.